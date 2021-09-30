РИАМО - 30 сен. Еще 11 новых домов, возведенных по программе реновации, переданы под заселение в Москве, новые квартиры получат около 7,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Новостройки, в которых порядка 3 тыс. квартир, располагаются в шести округах столицы», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новые дома располагаются по адресам: ул. Базовская, дом 17 (САО), ул. Юных Ленинцев, дом 73, ул. Краснодонская, дом 46/1 и дом 48, а также ул. Люблинская, дом 111 и дом 113 (ЮВАО), ул. Гарибальди, дом 18 (ЮЗАО), ул. Молодогвардейская, дом 44 и ул. Кастанаевская, д 65 (ЗАО), улица Плеханова, дом 22 (ВАО) и пос. Мосрентген, квартал 24, дом 1 корпус 4, 5 (ТиНАО).

По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, за все время действия программы реновации под заселение по ней передали 125 новостроек. В них переселились свыше 40 тыс. жителей.