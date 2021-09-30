РИАМО - 30 сен. Стать участником проекта «Активное долголетие» можно будет беззаявительно с 1 октября, пожилых граждан Подмосковья зачислят автоматически по достижении ими пенсионного возраста, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«С 1 октября зачисление в клубы «Активное долголетие» будет происходить беззаявительно. Женщины по достижении 55 лет и мужчины по достижении 60 лет будут автоматически подключены к клубу их городского округа», – сказала зампред правительства Подмосковья – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, данная услуга значительно упростит зачисление в клуб.

Зампред напомнила, что в области успешно работают 63 клуба в 59 округах. Записаться туда все желающие пенсионеры могут через бесплатное приложение «Соцсуслуги», в центре соцобслуживания по месту жительства или на сайте проекта.

«А с 1 октября для ряда жителей и вовсе ничего не нужно будет делать. По достижении определенного возраста они автоматически становятся участниками клуба. А подтвердить свое участие или записаться на активность можно будет по телефону», – резюмировала Каклюгина.

Около 80 тыс. пожилых жителей Подмосковья являются участниками губернаторского проекта «Активное долголетие» на сегодняшний день. Проект пользуется большим спросом у представителей старшего поколения.