РИАМО - 30 сен. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что первая декада октября в Москве ознаменуется дефицитом осадков со взвесью пыли, температура будет выше нормы, сообщает РИА Новости.

«Октябрь будет «марсианский». Атмосфера на Марсе, как известно, с очень низкой влажностью и постоянно летающей взвесью пыли. Октябрь будет противоположностью дождливому сентябрю. Сухой, особенно это касается первой половины месяца, дефицит осадков будет достигать 40-60%, с взвесью пыли», - сказал Тишковец.

Первая половина следующего месяца в столице будет тепле нормы на 0,5-1 градус. Во второй половине месяца температурные показатели придут в норму, также к норме вернется и количество осадков.

Средняя температура для Москвы в октябре составляет ночью плюс 2,1 градуса, днем - плюс 8,2. А по осадкам норма 59 мм.

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