РИАМО - 30 сен. В последний день сентября атмосферное давление в столице поднялось до 1017,5 гПа, что близко к рекордному значению для 30 сентября, сообщается на сайте «Метеоновости».
Рекорд составляет 1018,8 гПа, он был зафиксирован в 1942 году.
До рекордных значений атмосферное давление может подняться в начале октября.
29 сентября атмосферное давление уже побило рекорд, оно достигло 1019,2 гПа.
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