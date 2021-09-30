РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 сен. С 23 сентября по 3 октября в городе Хальмстад (Швеция) проходит чемпионат и первенство мира по пауэрлифтингу, сообщается в Instagram-аккаунте управления по физкультуре и спорту администрации городского округа Мытищи.

Сильнейших в дисциплине «классическое троеборье» будут выявлять среди почти 1 тыс. участников со всего мира.

От спортивной школы Мытищ в составе сборной команды России приняло участие 2 спортсменки - Волвенкина Виктория в составе юношеской сборной (тренер Матвеев В.В.), Никитина Елизавета в составе взрослой сборной (тренер Малов Н.В.).

По итогу соревнований Волвенкина заняла второе место, Никитина стала пятой, при этом установив рекорд Европы среди юниорок, также ей удалось завоевать малую серебряную медаль в жиме.