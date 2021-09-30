РИАМО - 30 сен. В московском метро активно идет подготовка к зимнему периоду. Специалисты проверяют работоспособность всех систем, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Кроме того, в подземке уже проверили тепловые сети, промыли воздушно-тепловые завесы на входах и выходах, а также перевели кондиционеры в поездах на зимний режим. Теперь температура в вагонах будет на несколько градусов ниже, и в куртках пассажирам не будет жарко.
Еще в метро специалисты проверили систему обогрева лестничных сходов, благодаря которой не появляется наледь.
Ликсутов напомнил, что московский транспорт ежегодно проводит 2 большие подготовки инфраструктуры к смене сезонов: лету и зиме.
По его словам, в преддверии холодов проверяют все системы, которые будут задействованы в работе транспорта зимой. При этом особое внимание уделяется поддержанию комфортной температуры для пассажиров как на наземном транспорте, так и в метро и МЦД.
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