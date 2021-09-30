РИАМО - 30 сен. Футбольное поле на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева в столице оборудовано системой подогрева и будет работать круглый год, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Площадь поля – свыше 4,4 тыс. кв. м. Здесь можно будет тренироваться и проводить соревнования как районного, так и городского уровня.

Искусственный травяной покров соответствует стандартам FIFA и рекомендован Российским Футбольным Союзом.

Для того, чтобы мяч не вылетел за периметр поля, установлено защитное ограждение. Трибуны смогут вместить 250 человек. Также обустроены места и для маломобильных зрителей.

Для спортсменов оборудованы удобные раздевалки с душевыми.