РИАМО - 30 сен. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что менять летнюю резину на зимнюю московским автомобилистам нужно будет после 20 октября, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что переобувать автомобили нужно, когда среднесуточная температура перейдет через плюс 5 в сторону понижения, а в этом году это произойдет после 20 октября.

Также он сказал, что неустойчивый снежный покров может лечь в столице после 28 октября. Однако снег сразу растает.

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