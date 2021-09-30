РИАМО - 30 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на торжественной церемонии поздравил жителей с Днем Московской области.

«В большой системе, чтобы добиться успеха, нужна консолидация усилий, чтобы каждый на своем месте смог внести свою лепту. <…> День Московской области мы всегда отмечаем торжественно, чтобы пообщаться, обменяться мнениями, нам всем в разное время довелось работать и служить своему любимому Подмосковью. <…> Каждый из нас делает все возможное для ее (области – ред.) благополучия», — сказал Воробьев на торжественной церемонии. ​

В этом году Московской области исполняется 92 года.

Ранее губернатор подчеркивал, что особое внимание в регионе уделяют экономике, здравоохранению, образованию, социальной политике, сельскому хозяйству и поддержке бизнеса.

Воробьев также отмечал, что инициативность жителей, обратная связь с ними и командная работа помогают развивать регион и менять качество жизни.