РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. Депутаты совета депутатов Балашихи приняли на внеочередном заседании в четверг изменения в положение о муниципальном жилищном контроле, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Сегодня мы собрали внеочередное собрание совета депутатов для того, чтобы принять положение о муниципальном жилищном контроле, который будет действовать на территории городского округа. В законную силу вступил ФЗ, регламентирующий контрольные функции жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому мы были вынуждены внести изменения в действующее положение», - сказал председатель совета депутатов округа Геннадий Попов.

Он добавил, что отдел муниципального жилищного контроля осуществляет надзор жалоб граждан на управляющие компании, незаконные перепланировки, переводы нежилых помещений в жилые и наоборот.

Внеочередные заседания совета депутатов проводятся регулярно, так как вступают в силу новые ФЗ, а также вносятся изменения в действующие.