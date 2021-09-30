РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. В городском округе Люберцы на улице Строителей обустроили новый пешеходный переход, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«По просьбе жителей городского округа Люберцы новый пешеходный переход появился на ул. Строителей между домами №№380Т и 364 на Октябрьском проспекте. Дорожным предприятием МБУ «Люберецкое ДЭП» проведены работы по обустройству подходов к пешеходному переходу», - сказал заместитель главы администрации муниципалитета Александр Сорокин.

Он добавил, что в рамках обеспечения доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на подходе к пешеходному переходу уложена тактильная плитка.