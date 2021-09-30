РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 сен. Спортсменка из Домодедова Мария Егорова одержала победу на международном турнире по рукопашному бою, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Финальный бой был завершен досрочно. Иранская спортсменка не смогла его продолжить, а Егорова получила первое место.

Соревнования проходили в Астрахани. Участие приняли сборные России, Казахстана, Туркменистана, Ирана, Азербайджана и Армении.