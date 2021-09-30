РИАМО - 30 сен. С начала 2021 года инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья добились устранения 376 фактов самовольного складирования стройматериалов в округах региона, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Больше всего нарушений устранили в Сергиево-Посадском округе, Одинцовском округе, Чехове, Луховицах, Красногорске, Подольске, Талдомском округе, Орехово-Зуевском округе, Коломне, Мытищах, Дубне и Клину.

Согласно законодательству Московской области, запрещается складировать стройматериалы, конструкции, изделия и механизмы за пределами строительных площадок и специально отведенных мест.

Несмотря на законодательный запрет, некоторые рабочие группы зачастую используют для хранения стройматериалов земли, прилегающие к месту проведения строительства.