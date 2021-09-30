РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 сен. Льготникам в Королеве рассказали об обязанности уведомлять органы социальной защиты об утрате права собственности на квартиру, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Королевском управлении социальной защиты населения напомнили льготникам, получающим ежемесячную денежную компенсацию по оплате взноса на капитальный ремонт как собственники жилья, об обязанности уведомлять органы социальной защиты об утрате права собственности на квартиру в случае дарения или продажи.

Такая обязанность закреплена в пункте 26 постановления правительства Московской области от 19.12.2017 №1082/46.

Право на компенсацию по оплате за взнос на капремонт имеют льготники – собственники квартир, если они ветераны труда и ветераны военной службы, труженики тыла, реабилитированные лица, сельские бюджетники, неработающие пенсионеры, достигшие возврата 70 и 80 лет (одиноко проживающие или проживающие в семье пенсионеров), участники Великой Отечественной войны и несовершеннолетние узники фашизма I группы инвалидности.

Заявление и документы о прекращении компенсации по оплате взноса на капитальный ремонт могут быть поданы получателем в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг Московской области лично либо через представителя, с дальнейшим предоставлением документов в многофункциональный центр для сверки с оригиналами.

Несвоевременное информирование органов социальной защиты получателями компенсации влечет за собой возврат необоснованно полученных сумм.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Королевского УСЗН: 8(498)602-83-02, с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Жители микрорайона Юбилейный могут обращаться в Юбилейный отдел социальной защиты населения по телефону: 8(498)602-27-65 в те же дни и часы.