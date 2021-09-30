РИАМО - 30 сен. В столице выздоровели после коронавируса еще 2237 человек, с начала пандемии в городе вылечились от инфекции 1 490 037 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в столице выявили 3998 случаев коронавируса. Было госпитализировано 969 человек с Covid-19. К аппаратам ИВЛ подключены 335 человек с инфекцией.

За сутки в городе умерли 62 человека с коронавирусом. С начала пандемии в Москве скончались 28 980 человек с Covid-19.

С начала пандемии в столице выявили 1 633 920 случаев инфекции.

Жителям города напомнили о важности вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в поликлиниках или в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>