РИАМО - 30 сен. Мособлдума намерена в ноябре приступить к рассмотрению бюджета Московской области на 2022 и плановый период 2023 и 2024 гг., заявил председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

«Мы уже работаем совместно с нашими коллегами в правительстве над тем, чтобы все те инициативы, наказы, предложения (избирателей - ред.) были включены в новый бюджет, который мы будем рассматривать уже в ноябре», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что в нем будут отражены ключевые направления развития области.

В четверг проходит первое заседание Мособлдумы VII созыва.