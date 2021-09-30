РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. Родственников воина Великой Отечественной войны Якова Трушина, останки которого поисковики подняли под Тулой, нашли в подмосковном Красногорске, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

«Пронзительная история о том, как тесен мир и как это важно – сохранить память о павших Героях. Буквально вчера мы разместили в соцсетях и СМИ информацию о поиске семьи павшего фронтовика Якова Панферовича Трушина, останки которого найдены под Тулой. Сегодняшнее утро началось с хороших новостей: родственники нашлись!» – написал Спасский в своем Telegram-канале.

В администрацию округа позвонила внучка ветерана Виктора Дроздова, которому на днях исполнилось 100 лет.

«Это невероятно, но Виктор Иванович приходится шурином погибшему герою. Родная сестра Виктора Дроздова Евдокия Ивановна всю свою жизнь искала хоть какую-то информацию о своем супруге. Она ушла из жизни в 1995 году в возрасте 85 лет, так и не узнав, как он погиб и где захоронен», – добавил Спасский.

Яков Трушин и Евдокия Дроздова сыграли свадьбу в 1935 году. Жили, вероятнее всего, в поселке Стандарт Бетон (ныне – район улицы Заводской). На войну Трушин ушел в числе первых. Последний раз весточку с фронта прислал в августе 1941 года, с марта 1942-го считался без вести пропавшим. Стрелковая дивизия, в которой служил боец, погибла почти в полном составе в ходе оборонительной операции, в так называемом Вяземском котле.

В 2006 году на окраине поселка Волово Тульской области поисковики нашли одно из захоронений советских солдат. Из 47 человек в той братской могиле лишь у 4 были личные опознавательные знаки. Это такие медальоны, а внутри – записка с личными данными. Десятилетия пролежав в земле, записка стала фактически нечитаемой – на то, чтобы ее расшифровать, ушли годы.

«Большое счастье, что наконец удалось установить личность павшего героя. И здорово, что родственники так быстро нашлись. Благодарю всех, кто откликнулся. Мы обязательно организуем «Пробег Памяти» к монументу, где захоронен наш земляк. Это очень важно, что никто не забыт и ничто не забыто», – заключил Спасский.