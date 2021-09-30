РИАМО - 30 сен. Парламент Московской области нового созыва останется площадкой для дискуссий и взаимодействия в интересах жителей Подмосковья, сообщил журналистам председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В четверг состоялось первое заседание Мособлдумы нового созыва. На нем выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который призвал депутатов к личному участию в развитии региона на благо его жителей. Одним из приоритетных вопросов для областного парламента должна стать модернизация профессионального образования.

«Совершенно точно, что Московская областная дума – это место для дискуссий. Она таковым всегда являлась», – подчеркнул Брынцалов.

Он отметил, что самые сложные вопросы всегда обсуждались открыто с приглашением не только всех фракций, но и всех тех, кто заинтересован в их решении.

Ранее Брынцалова избрали председателем Московской областной думы VII созыва. Кандидатуру депутаты поддержали единогласно.