РИАМО - 30 сен. Государственные ветеринарные врачи министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области произвели порядка 200 проб мяса и мясной продукции, поступившей в Подмосковье из Белгородской области. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Воскресенский.
Исследования осуществлялись только специалистами, прошедшими обучение на отбор проб. Все пробы отбирались в специальные сейф-пакеты и были доставлены в областную ветеринарную лабораторию.
«Мы проводим целый комплекс надзорных ветеринарных мероприятий, в том числе усилили контроль ввоза животных и свиноводческой продукции из тех регионов, которые считаются неблагополучными по эпизоотической обстановке. Все пробы в данном случае отрицательные. Продукция реализуется без ограничений», - отметил Сергей Воскресенский.
Министр подчеркнул, что, несмотря на напряженную эпизоотическую ситуацию по африканской чуме свиней на всей территории Российской Федерации, в Московской области по данному заболеванию обеспечено благополучие.
«Проводимые мероприятия позволяют эффективно поддерживать стабильное эпизоотическое благополучие региона по АЧС, обеспечивать продовольственную безопасность, а также постоянный прирост поголовья свиней в хозяйствах Подмосковья», - добавил в завершение Сергей Воскресенский.
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