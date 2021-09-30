РИАМО - 30 сен. Государственные ветеринарные врачи министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области произвели порядка 200 проб мяса и мясной продукции, поступившей в Подмосковье из Белгородской области. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Воскресенский.

«Свыше 100 сотрудников государственной ветеринарной службы региона совместно с представителями организаций и предприятий произвели исследования мяса и мясной продукции, поступившей в Подмосковье в эти дни из Белгородской области. Порядка 200 проб взято для получения информации о возможном поступлении опасной продукции, на выявление генетического материала возбудителя африканской чумы свиней», - сказал Сергей Воскресенский.

Исследования осуществлялись только специалистами, прошедшими обучение на отбор проб. Все пробы отбирались в специальные сейф-пакеты и были доставлены в областную ветеринарную лабораторию.

«Мы проводим целый комплекс надзорных ветеринарных мероприятий, в том числе усилили контроль ввоза животных и свиноводческой продукции из тех регионов, которые считаются неблагополучными по эпизоотической обстановке. Все пробы в данном случае отрицательные. Продукция реализуется без ограничений», - отметил Сергей Воскресенский.

Министр подчеркнул, что, несмотря на напряженную эпизоотическую ситуацию по африканской чуме свиней на всей территории Российской Федерации, в Московской области по данному заболеванию обеспечено благополучие.

«Проводимые мероприятия позволяют эффективно поддерживать стабильное эпизоотическое благополучие региона по АЧС, обеспечивать продовольственную безопасность, а также постоянный прирост поголовья свиней в хозяйствах Подмосковья», - добавил в завершение Сергей Воскресенский.