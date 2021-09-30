РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. В подмосковной Балашихе полицейские рассказали учащимся школы №25 о своей профессии в рамках урока мужества, мероприятие было направлено на формирование представления подростков о мужестве и нравственности, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Стражи правопорядка рассказали детям об особенностях службы в полиции, о героических поступках, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел. Полицейские также разъяснили подросткам нормы административного и уголовного законодательства, рассказали об ответственности за совершение правонарушений несовершеннолетними.

Сотрудники полиции пожелали ребятам провести предстоящие каникулы с пользой и не забывать о безопасности.