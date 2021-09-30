РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 сен. В подмосковном Щелкове у местного жителя угнали автомобиль, припаркованный рядом с домом, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

В полицию поступило заявление от 39-летнего местного жителя о краже автомобиля, который был припаркован около дома на Фряновском шоссе, сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 24-летний местный житель. Злоумышленник проник в салон автомобиля путем подбора ключей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».