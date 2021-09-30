РИАМО - 30 сен. За минувшие сутки в столице выявили 3998 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в городе зафиксировали 1 633 920 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

С 1 октября всем москвичам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на коронавирус. Такой тест позволяет за 10-20 минут узнать результат.

В городе из-за подъема уровня заболеваемости усилен контроль за соблюдением масочного режима. Ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах является обязательным с мая 2020 года.

В РФ за сутки выявили 23 888 новых случаев коронавируса. Умерло 867 человек, это новый рекорд по числу погибших от Covid-19 в стране. Полностью выздоровели 18 826 пациентов.

На сегодня в России выявлено 7 511 026 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 207 255 летальных исходов, выздоровели 6 672 767 человек.

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