РИАМО - 30 сен. До конца текущей недели, в начале октября в Подмосковье и столице будет сохраняться стабильно облачная погода, воздух максимально прогреется до 13 градусов, осадков не ожидается, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Под влиянием антициклона сформировалась довольно стабильная погодная обстановка. Всю эту неделю в ночь будет 5-6 градусов, а в дневные часы — 11-13. Преимущественно погода будет облачной, порой с прояснениями. Ветер ожидается довольно слабый», — рассказала Позднякова.

Она уточнила, что атмосферное давление будет повышенным. Погодные условия будут ближе к значениям климатической нормы. По словам синоптика, в выходные дни будет менее облачно, чем в будни.

В начале следующей недели погода существенно не изменится. Так, в ночное время прогнозируется 2-7 градусов, а в дневное — 10-15. В ближайшее время заморозков не ожидается, это обусловлено повышенной облачностью. ​