РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. Холодную воду отключили в ряде домов и учреждений Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

В четверг с 09:00 на Разинском шоссе, 69 происходит утечка воды на сетях холодного водоснабжения. Для ее устранения необходимо было перекрыть подачу холодной воды.

Под отключение попаи дома частного сектора микрорайона Салтыковка, Вишняковское шоссе, 118; 118/1; 126; 126/8; ул. Сосновый Бор, 2А, спортклуб «Витязь»; 6; 8; 9; 10; 11; 11A; 12; 12А; 14А; Разинское шоссе, 69.

Кроме того, в четверг происходит утечка воды на сетях холодного водоснабжения на улице Западная у завода «БалашихаХлеб». Для ее устранения необходимо перекрыть воду.

Под отключение попадают ООО «ТСБ»; ЗАО «БалашихаХлеб»; котельная на территории завода №345; Автоколонна №1377; Колбасный цех, улица Западная.

Подвоз воды будет обеспечен.