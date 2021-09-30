РИАМО - 30 сен. Мособлдума присвоила звание «Почетный гражданин Московской области» Юрию Райхману и Леониду Ковалевскому, передает корреспондент РИАМО.

«Выношу на рассмотрение ходатайство о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Московской области» Юрию Нухимовичу Райхману и <...> Леониду Павловичу Ковалевскому», - сказал Брынцалов.

Обе кандидатуры были поддержаны депутатами единогласно.

«Сегодня день Московской области. И это вдвойне важно», - заключил Брынцалов.

Юрий Нухимович Райхман родился 10 мая 1956 года. В 1983 г. окончил 1-й Московский медицинский институт им. Сеченова. С июня 2004 года Райхман Ю.Н. работает главным врачом Воскресенской городской больницы № 2. Является членом Московского областного общества хирургов, ассоциации эндоскопических хирургов России. Его статьи неоднократно печатались в журнале «Эндоскопическая хирургия», выступал с докладами на Всероссийском съезде эндоскопических хирургов.

Леонид Ковалевский родился 1 января 1951 г. в селе Ошитки Киево-Святошинского района Киевской области. В 1981 г. закончил Всесоюзный заочный юридический институт по специальности «правоведение», в 1995 г. - Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. В декабре 1991 г. постановлением Главы администрации Московской области назначен Главой администрации Домодедовского района. Должность занимал до 2017 г. За 28 лет руководства округом награжден правительственными и высокими ведомственными наградами, среди которых - орден Почета и орден Ивана Калиты, множество грамот и благодарностей, награды Русской Православной Церкви.