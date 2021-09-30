РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. Пенсионеры подмосковного Красногорска – участники губернаторской программы «Активное долголетие» - могут бесплатно посетить с экскурсией в октябре музеи, монастыри и картинные галереи Московской области, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Проект для пожилых граждан реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Демография». Составлено расписание бесплатных экскурсий для красногорцев серебряного возраста.

Так, 4 октября красногорцы могут побывать в Сергиево-Посадском округе. Посетить музей Богородской игрушки, Покровский Хотьков монастырь, святой источник Сергея Радонежского.

13 октября – поездка в Мытищинскую картинную галерею и Мытищинский историко-художественный музей. На следующий день можно побывать в картинной галерее и историко-краеведческом музее в Балашихе. 20 октября запланирована экскурсия в историко-культурный музей заповедник «Коломенский кремль» и Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь. 22 октября можно побывать в музее героев-панфиловцев, Ярополецком краеведческом музее, Иосифо-Волоцком мужском монастыре в горокруге Волоколамск. 26 октября красногорцев ждут в музейно-туристическом центре городского округа Клин. Завершит октябрьские экскурсии поездка в краеведческий музей Пушкинского округа и музей-усадьбу «Мураново».

Записаться на экскурсию можно по телефону Центра социального обслуживания: 8(495)561-32-51. Во время поездки при себе необходимо иметь социальную карту.