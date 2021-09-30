РИАМО - 30 сен. 3, 10, 17, 24 и 31 октября на Горьковском направлении Московской железной дороги изменится расписание электричек, сообщает пресс-служба МЖД.

Расписание изменится из-за модернизации ж/д инфраструктуры на участке Стройка – Балашиха.

Некоторые поезда, курсирующие между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха, Железнодорожная и Купавна, будут выведены из расписания. Ряд электричек вместо Балашихи будут доезжать до Железнодорожной и в обратном направлении. У некоторых электричек поменяются время отправления, прибытия, число остановок.

Пассажиров призвали заранее посмотреть изменения в расписании. Это можно сделать на вокзалах, станциях, сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».