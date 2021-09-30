РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 сен. Около 2,5 тонн питьевой воды для медперсонала красной зоны Щелковской областной больницы передали представители ОНФ и благотворительного фонда «Рождественская Звезда» в рамках акции #МыВместе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Поддержку медицинских работников считаю на сегодняшний день главной задачей, ведь только благодаря их работе ежедневно спасаются сотни тысяч жизней. И когда Щелковской областной больнице понадобилась вода, мы с радостью откликнулись на эту просьбу», - сказал член регионального штаба ОНФ в Московской области, руководитель благотворительного фонда «Рождественская Звезда» Алексей Фураев.

Акция прошла при поддержке партнеров акции «Мы вместе» гипермаркета «Глобус», ООО «Амма» и Центрального рынка города Щелково.​