РИАМО - 30 сен. Александра Двойных избрали сенатором от Московской области в ходе заседания Московской областной думы в четверг, передает корреспондент РИАМО.

«В голосовании принимали участие 49 депутатов. Результаты тайного голосования по вопросу о наделении полномочиями сенатора РФ, представителя от Московской областной думы, за – 49. Двойных Александр Владимирович наделен полномочиями», – сказала первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина.

Двойных поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

«Для меня будет большой честью представлять интересы Московской областной думы и всего Подмосковья в Совете Федерации. Я приложу все усилия, чтобы опыт, накопленный в совместной работе, динамика развития Подмосковья, уровень социального самочувствия наших граждан не только сохранялись, но и выходили на новый уровень», – сказал Двойных.

Выборы в Мособлдуму прошли 17-19 сентября 2021 года. Было избрано 50 депутатов, в том числе: 25 депутатов по единому избирательному округу и 25 по одномандатным избирательным округам. Двойных был избран по единому избирательному округу от партии «Единая Россия».

Ранее Двойных занимал пост главы городского округа Домодедово.