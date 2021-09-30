РИАМО - 30 сен. Возведение основных конструкций 4-го этажа башни Национального космического центра (НКЦ) завершается в столице. Сейчас на стройке работают свыше 700 человек, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Для завершения основных конструкций четвертого этажа высотной части НКЦ осталось выполнить перекрытия между этажами. Пол, стены и колонны основных конструкций на этаже выполнены в полном объеме», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На сегодня в конструкции башни уложено порядка 8,5 тыс. куб. м бетона. Это 17% от общего запланированного объема монолита всего небоскреба. Сейчас на стройке работают свыше 700 человек, добавил он.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству объекта) Юрий Кравцов отметил, что монолитные работы в малоэтажной части комплекса зданий НКЦ выполнены почти на 95%, а монтаж металлических перекрытий в зоне галереи будущего космического центра – на 90%.

По его словам, строительство 288-метровой высотной доминанты ЦКЦ ведется при помощи системы самоподъемной опалубки. Согласно технологии, на единой платформе размещается все оборудование, нужное для выполнения бетонных работ в круглосуточном режиме. В целях обеспечения безопасности на больших высотах на платформе предусмотрены защитные экраны-ограждения.

Национальный космический центр создается совместно правительством Москвы и ГК «Роскосмос» по поручению президента РФ Владимира Путина. Он станет одним из крупнейших центров космической отрасли в мире. Создание центра позволит объединить на одной площадке ведущие организации ракетно-космической отрасли: центральный офис и ситуационный центр «Роскосмоса», отраслевые институты и предприятия, молодежные конструкторские бюро и другие объекты.

Главной архитектурной особенностью здания НКЦ и градостроительной доминантой северо-запада столицы станет 47-этажная башня. Ее высота составит более 288 м со шпилем.

Помимо строительства НКЦ в этом районе Москвы, также предполагается развитие смежной высвобождаемой территории центра Хруничева площадью 90 га. Здесь планируется создание особой экономической зоны, а также размещение предприятий научно-производственного кластера. Кроме того, рассматривается создание конгрессно-выставочного центра, объектов реновации, развитие социальной и транспортной инфраструктуры.