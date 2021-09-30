РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Во время Дня открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы 2 октября жители городского округа смогут получить консультацию врача. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

2 октября с 9:00 до 12:00 в Центре амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы состоится День открытых дверей, посвященный диагностике и раннему выявлению меланомы. В этот день можно будет получить консультацию врача-онколога. Предварительно записываться не нужно. С собой желательно иметь паспорт и полис ОМС.

Адрес ЦАОП: Люберцы, улица Назаровская, дом №3, поликлиника №6, 4 этаж. Телефон для справок: 8(495)558-43-00.

Каждый год в мире диагностируется более 200 тыс. новых случаев меланомы, в России фиксируют 12 тыс., в Московской области – около 700. К сожалению, высок и процент летальных случаев при этой болезни, особенно, если ее выявляют на поздних стадиях. Поэтому так важно вовремя диагностировать первые признаки меланомы. Чем раньше будет выявлено заболевание, тем больше шансов на излечение.