РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. Житель подмосковной Балашихи украл из подъезда жилого дома велосипед стоимостью 15 тыс. рублей, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестный похитил ее велосипед с лестничной площадки дома в микрорайоне Гагарина. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 38-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.