РИАМО - 30 сен. Редакция журнала о влиятельных персонах рынка недвижимости «Лица» приступает к подготовке 6-го номера издания, выпуск которого запланирован на январь-февраль 2022 года.

На этот раз будет проведена аналогия между олимпийскими чемпионами и представителями российского рынка девелопмента, которым так же как и профессиональным спортсменам, присущи стальной характер, огромная сила воли и жажда к победе.

«Каждый год мы меняем концепцию журнала, чтобы подать достижения представителей отрасли под новым углом, каждый год зовем нового приглашенного редактора и просим его представить свое видение того, кто заслужил своими профессиональными победами место на страницах издания. В этом году и в шестом по счету номере в редакторском кресле мне составит компанию PR-директор компании ФСК Екатерина Самородова», – сказала главный редактор издания Анастасия Кременчук.

По ее словам, помимо профессиональных побед в мире пресс-конференций, релизов и компетентных комментариев Екатерина может похвастаться принципиально ответственным подходом к своей работе и отличной физической подготовкой.

«Я очень рада, что именно с ее подачи страницы журнала превратятся в метафорические Олимпийские кольца, а герои отрасли предстанут в виде Олимпийских призеров. Только победы, только достойные персоны и никаких допингов – все это уже скоро в новом выпуске журнала «Лица», – добавила Кременчук.

Самородова отметила, что сохранять отношение к бизнесу как к игре – секрет успеха многих предпринимателей, а на рынке строительства и девелопмента соревновательный дух повсюду.

«Мы считаем, что крайне важно отмечать победы и чествовать победителей – девелоперский рынок становится более зрелым, ужесточаются требования к строительным организациям, на рынке остаются лучшие. Они заслужили свои места на пьедестале почета», – уверена Самородова.

На страницах журнала читатели смогут найти интервью с главными героями рынка недвижимости, статьи и колонки ведущих профильных экспертов. Традиционно на YouTube канале «Недвижимость+» выйдет видеоверсия интервью с героями выпуска.

Журнал будет распространяться на отраслевых мероприятиях рынка недвижимости, а также отправляться лично руководителям компаний.