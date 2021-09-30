РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. Студентам 4 курса колледжа из Электростали предложили пройти профессиональную переподготовку и трудоустроиться в Московском областном онкологическом диспансере (МООД) в Балашихе, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Молодые и перспективные медицинские работники требуются учреждению в связи с открытием новых операционных. Поэтому сегодня сотрудники онкодиспансера встретились с будущими медиками, рассказали об особенностях работы в учреждении и пригласили пройти профессиональную переподготовку по специальностям «Медицинская сестра-анестезист» и «Операционная медицинская сестра» с дальнейшим трудоустройством в МООД», - сказал главный врач медучреждения Владимир Асташов.

По его словам, студенты-четверокурсники уже сегодня планируют свое будущее. Им важно реализовать себя в выбранной профессии, получить необходимый опыт, стабильную зарплату и социальные гарантии.

По итогам встречи часть будущих выпускников колледжа решила связать свою карьеру с областным онкодиспансером.