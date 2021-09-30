РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. Участники губернаторской программы «Активное долголетие» из подмосковного Красногорска сделали прививки от гриппа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В красногорском клубе «Активное долголетие» 29 сентября состоялась вакцинация от сезонного гриппа для всех желающих участников клуба. В последние дни первого осеннего месяца по традиции принято делать прививку от сезонного гриппа. Проследить за ходом вакцинации приехали заместитель главы Татьяна Квасникова и начальник отдела содействия здравоохранению Елена Феофанова.

«Я не имею права убеждать других людей, но если наши доктора считают, что это меня обезопасит от коварств болезни, я воспользуюсь возможностью привиться», - заявила Квасникова.

В клубе «Активное долголетие» организован пункт вакцинации. Квасникова и Феофанова выбрали время, чтобы тоже сделать прививку. Желание привиться выразили также еще 8 членов клуба. Перед процедурой каждому проверяют сатурацию и измеряют давление. После заполнения согласия на вакцинацию, делают укол на выбор: «Флю-М» и «Совигрипп». Пожилые пациенты похвалили медсестер, которые с ними работали, за безболезненность процедуры.

Ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова обратила внимание на то, что осенью традиционно наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний, к тому же ситуация с COVID-19 не изменилась. Поэтому особенно важно сделать прививку тем, кто находится в группе риска.

«Уважаемые жители, обращаем ваше внимание на то, что интервал между вакцинациями от новой коронавирусной инфекции и против гриппа - один месяц», - заключается в сообщении.​