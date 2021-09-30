РИАМО - 30 сен. В Мособлдуме избрали первого заместителя председателя парламента и пять заместителей, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
В четверг в ходе первого заседания Мособлдумы VII созыва Брынцалов был избран председателем парламента.
«На должность первого заместителя председателя Московской областной думы предлагается Лариса Евгеньевна Лазутина», - сказал Брынцалов.
Он отметил, что также избирается пять заместителей председателя Мособлдумы - Олег Рожнов, Константин Черемисов, Александр Наумов, Кирилл Жигарев, Игорь Чистюхин.
Кандидатуры были поддержаны единогласно.
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