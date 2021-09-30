РИАМО - 30 сен. В Мособлдуме избрали первого заместителя председателя парламента и пять заместителей, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В четверг в ходе первого заседания Мособлдумы VII созыва Брынцалов был избран председателем парламента.

«На должность первого заместителя председателя Московской областной думы предлагается Лариса Евгеньевна Лазутина», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что также избирается пять заместителей председателя Мособлдумы - Олег Рожнов, Константин Черемисов, Александр Наумов, Кирилл Жигарев, Игорь Чистюхин.

Кандидатуры были поддержаны единогласно.