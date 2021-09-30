РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 сен. В театре кукол «Огниво» городского округа Мытищи 2 октября состоится премьера спектакля «Ханума», начало показа в 19:00, сообщает пресс-служба театра.

Спектакль поставлен заслуженным артистом РФ Вадимом Смирновым по пьесе грузинского драматурга Авксентия Цагарели, в художественном переводе Владимира Константинова и Бориса Рацера, с музыкой Гия Канчели. Все костюмы и декорации изготовлены по эскизам художника-постановщика Марины Зориной. Вокалом с артистами занималась Ирина Шаламова. Она же и исполняет главную роль в новой постановке.

Спектакль «Ханума» выпущен в рамках Федерального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» – «Культура малой Родины». Это 12 постановка в театре, выпущенная в рамках Федерального проекта, и 22 постановка для взрослой аудитории.

«В Тифлисе переполох. Две свахи решили устроить профессиональную битву за право устроить свадьбу самого князя Вано Пантиашвили. Кабато решилась перейти дорогу самой Хануме, свахе со стажем. Сваха против свахи! Зрители станут свидетелями веселой запутанной интриги. Кто же победит? Кому достанутся все женихи и невесты Авлабара?», - отмечается в релизе театра.

Роли и исполнители: Ханума – заслуженная артистка Московской области Ирина Шаламова; Кабато – Елена Гущук; князь Вано Пантиашвили – заслуженный артист Московской области Александр Едуков; Коте – Сергей Омшенецкий; Текле – заслуженная артистка Московской области Татьяна Касумова; Тимоте – Егор Краснов; Микич Котрянц, князь в бане – заслуженный артист РФ Алексей Гущук; Сона – Екатерина Крымцева; Акоп – Сергей Котарев; бабушка Ануш, князь в бане – заслуженная артистка РФ Наталья Котлярова; тамада, князь в бане – Мария Кузнецова.

Начало в 19:00. Адрес театра: Мытищи, Шараповская ул., 4, корп. 1. Телефон: 8(495)583-36-70.