РИАМО - 30 сен. Вопросы модернизации среднего профессионального образования должны стать приоритетом для Мособлдумы, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе первого заседания регионального парламента в четверг.

«Образование в Московской области всегда было в числе лидеров. Мы в пятерку входили. Сейчас мы железно в тройке, особенно по PISA (международное исследование – ред.). Почему? Потому что школьному образованию мы уделяем большое внимание. Но что мы увидели? 50% детей после 9-го класса хотят приобрести рабочие специальности. Мы задаем себе вопрос: а сколько мы построили, модернизировали колледжей?» - сказал Воробьев.

Он отметил, что за последние годы модернизировали техникумы в Королеве, Звенигороде и других территориях. Были подписаны контракты в Солнечногорске.

«Но среднее образование - это еще один вызов, на который нужны и ресурсы и соответствующие методики. Сейчас идет активное обсуждение», - уточнил Воробьев.

По его словам, можно было рассмотреть возможность учиться не 4 года, а более короткий срок.

«Мы очень тесно работаем с федеральным министерством просвещения. Но для нас важно тоже эту тему сопровождать. Поэтому те из вас, кто разбирается в предмете, прошу вас также принимать в этом активное участие», - заключил Воробьев.