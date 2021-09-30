РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 сен. В Щелковском управлении ЗАГС поздравили две супружеские пары с 50-летием совместной жизни, сообщает Главное управление ЗАГС Московской области.

Супруги Лазаревы познакомились более полувека назад на работе - в 33 городской больнице Москвы. 25 сентября 1971 года они зарегистрировали свой брак в Щелкове. Вся трудовая деятельность супругов прошла на территории округа. Николай Сергеевич более 25 лет служил в Чкаловском гарнизоне. Галина Станиславовна более 30 лет отработала в медицинских учреждениях фельдшером-лаборантом. У супругов сын и одна внучка.

Супруги Сергеевы познакомились в парке на танцах. После прохождения службы в рядах Советской Армии Валерий Васильевич вернулся в родной город и женился на Татьяне Васильевне. Супруги также всю жизнь трудились в Щелкове: Валерий Васильевич работал на Щелковском насосном заводе, а Татьяна Васильевна в детских дошкольных учреждениях. У супругов сын и дочь, внук и внучка.

Супругам Лазаревым и Сергеевым вручили поздравительные адреса губернатора Московской области Андрея Воробьева и подарочные наборы.​