РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. Выставку, посвященную 75-летию окончания Нюрнбергского процесса, открыли в музее подмосковного Красногорска, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытие иммерсивной выставки состоялось в Красногорском филиале Музея Победы 29 сентября. В мероприятии приняли участие замглавы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова, начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации горокруга Красногорск Вадим Елизаров, специалист по вопросам международной безопасности, внук главного обвинителя от Советского Союза на Нюрнбергском процессе Романа Руденко Михаил Амирджанов, заместитель директора Института государства и права РАН, сенатор Международной ассоциации прокуроров, заслуженный юрист РФ Александр Звягинцев, коллектив филиала Музея Победы, юнармейцы и другие почетные гости.

«Экспозиция посвящена двум знаковым героям – главному обвинителю со стороны СССР Роману Руденко и немецкому военачальнику Фридриху Паулюсу - свидетелю со стороны обвинения со стороны Советского Союза», - сообщила заведующая Красногорским филиалом музея Победы Маргарита Иващенко.

Она пояснила, что Фридрих Паулюс попал в плен под Сталинградом и оказался в Красногорске, в лагере для военнопленных, где пребывал два с половиной месяца.

«С этого момента началось преображение Паулюса и в впоследствии привело к тому, что он свидетельствовал против нацистов на Нюрбергском процессе. Роман Андреевич сам лично долго общался с Паулюсом и сделал вывод, что это глубоко раскаявшийся человек, который может выступить на этом процессе», - сказала Иващенко.

На выставке также представлены рисунки военного корреспондента газеты «Правда», художника-графика Николая Жукова, который присутствовал на суде. В зале заседаний он сделал порядка 400 рисунков. Тринадцать подлинных работ этого художника, сделанные во время процесса, могут увидеть все желающие. Кроме того, специально для проекта сотрудники музея сформировали картотеку, где каждый сможет найти краткую, но в то же время исчерпывающую информацию о подсудимых, проследить судьбу каждого персонально.

Современные технологии, которые используются комплексно (QR коды, видео, аудио) дают посетителям возможность полностью погрузиться в историческую эпоху. Гости музея могут увидеть специально подготовленные информационные ролики длительностью 2-3 минуты, которые отразят ключевые моменты процесса и его итоги.​