РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 сен. В городском округе Мытищи в октябре и ноябре можно будет сделать прививку от гриппа без предварительной записи в мобильном комплексе возле фермерского рынка «ЭкоБазар», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Московской области запустили сайт по вакцинации населения от гриппа с интерактивной картой и ответами на популярные вопросы.

«Я работаю кассиром в магазине. Каждый день приходится общаться с сотнями людей. Всегда соблюдаю правила безопасности на работе: маска, перчатки, антисептики для рук. В июле сделала прививку «КовиВак». Сейчас планируем с мужем обезопасить себя и от гриппа. Откладывать не будем, тем более, что около «ЭкоБазара» на бульваре Ветеранов работает мобильный комплекс по вакцинации против гриппа. Собираемся обратиться туда уже 2 октября», – сказала жительница Мытищ Елена Яковкина.

В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева разработали простые и быстрые способы для прохождения вакцинации от гриппа. Для удобства жителей в Московской области запустили сайт по вакцинации от гриппа, разработали интерактивную карту с графиком работы и адресами мобильных пунктов. На информационной странице можно получить все необходимые сведения о профилактике гриппа и ОРВИ, как правильно подготовиться к процедуре. Также жители могут записаться на прививку, используя сервис «Электронная регистратура». Он доступен на региональном портале госуслуг.

Мытищинцы могут привиться против гриппа во всех поликлиниках округа, а также в мобильном комплексе на бульваре Ветеранов, строение 2. На интерактивной карте приведен график его работы: октябрь – 2, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ноябрь – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29. Прививку можно сделать без предварительной записи с 8:00 до 15:00.

По мнению врачей, любая другая инфекция может усугубить течение COVID-19. Поэтому на фоне продолжающейся пандемии коронавируса нужно сделать обе прививки: если человек заразится сразу двумя инфекциями, он подвергнет свое здоровье серьезному риску. Вакцинироваться от гриппа следует не раньше, чем через месяц после завершения полного курса вакцинации от COVID-19. Промежуток необходим, чтобы иммунная система успела выработать антитела.