РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. В октябре химиотерапевтическое отделение №9 Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе переедет на обновленную площадь после косметического ремонта помещений, работы находятся на завершающей стадии, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

В плановом режиме в МООД продолжается косметический ремонт помещений.

«Помещения для химиотерапевтического отделения №9 планировалось привести в надлежащее состояние в текущем году. Здесь уложили плитку, линолеум, заменили светильники, электропроводку, сантехнику. В настоящее время рабочие завершают отделку помещений», - главный врач медучреждения Владимир Асташов.

Он добавил, что в октябре туда начнут перевозить мебель, оборудование, а также пациентов.

Площадь ремонтируемого отделения составляет порядка 600 кв. м. Это гораздо больше того помещения, которое сейчас занимает отделение химиотерапии. Количество коек для пациентов здесь тоже увеличится.