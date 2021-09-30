РИАМО - 30 сен. Валовый региональный продукт может достичь 6 трлн рублей в Подмосковье в 2021 году, при этом важно продолжать работу по наращиванию объемов экономики, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе первого заседания Мособлдумы нового созыва.

«В этом году мы выходим на валовый региональный продукт под 6 триллионов рублей, начинали с 3. Это неплохо. Мы видим, что инвесторы, бизнес идут, вкладывают в наши индустриальные парки», – сказал Воробьев.

Он отметил, что «инвесторов много не бывает», а рабочие места, особенно на удаленных территориях, для региона – серьезный вызов. Поэтому принят областной закон, который создает особые условия для прихода предпринимателей в отдаленные территории области.

«Приход новых инвесторов для нас жизненно необходим. Все это позволит нам обеспечить результат, перемены и развитие Московской области», – заключил Воробьев.

Ранее Воробьев призвал депутатов к персональному участию в развитии Подмосковья. Особое внимание в регионе власти уделяют экономике, здравоохранению, образованию, социальной политике, сельскому хозяйству и поддержке бизнеса.