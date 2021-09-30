РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 сен. В городском округе Мытищи на заводе «Метровагонмаш» (МВМ, входит в состав ТМХ) завершился заводской чемпионат по футболу, победителем турнира стала команда цеха изготовления кузовов, сообщает управление по внешним связям и корпоративным коммуникациям предприятия.

Серебряные и бронзовые медали достались вагоносборочному цеху, который заявил сразу два коллектива. Награды призерам спортивных соревнований вручил директор по производству предприятия Григорий Илюхин в ходе торжественного концерта, посвященного Дню машиностроителя.

Отмечены спортсмены и в индивидуальных номинациях. Так, «Лучшим игроком» турнира признан Сергей Липаев, маляр цеха изготовления кузовов. «Лучший вратарь» – Иван Бехтин, слесарь механосборочных работ вагоносборочного цеха (команда №2). Звание «Лучшего бомбардира» получил Антон Колпин, электросварщик цеха изготовления кузовов. На его счету 15 забитых мячей.

Чемпионат по футболу проходил на территории завода в сентябре. В турнире приняли участие 8 команд от производственных и административных подразделений. Игры проводились по будням в вечернее время. Согласно регламенту, к матчам допускаются только действующие работники предприятия.

Заводской футбольный чемпионат для многих игроков стал частью плановой подготовки к Международным корпоративным играм, которые пройдут в период 6-9 октября в Греции. После возвращения из Афин футбольная команда «Метровагонмаш» примет участие в осеннем этапе Спортивной лиги Трансмашхолдинга.