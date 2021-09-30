РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. В сентябре по предписанию Госжилинспекции Подмосковья о перерасчетах платежей за отопление жителям Балашихи вернули более 3,8 млн рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Госжилинспекция региона продолжает документарные проверки обращений жителей городского округа по вопросам начислений за жилищно-коммунальные услуги.

По словам руководителя Госжилинспекции региона Ольги Фединой, если абоненту кажется, что плату за ЖКУ ему рассчитали неточно, то прежде всего необходимо обратиться в УК (либо ресурсоснабжающую организацию – в случае заключения с ней прямых договоров).

«Заявителю должны немедленно выдать документы, содержащие правильно начисленные платежи и, по его желанию, заверенные подписью и печатью руководителя. Если же организации отказываются исправлять ошибку в платежке или не желают возмещать переплату, имеет смысл написать официальное обращение в Госжилинспекцию», – подчеркнула Федина.

Сделать это можно через портал ГИС ЖКХ (при условии регистрации на сайте Госуслуг), через форму обратной связи на официальном сайте подмосковной ГЖИ (с обязательной регистрацией в ЕСИА), либо Почтой России по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., с/п Барвихинское, д. Раздоры, 1-й км. Рублево-Успенского шоссе, д. 1А.

С начала года по региону надзорное ведомство провело 782 проверки обращений жителей по вопросам начислений за ЖКУ. Выдано 365 предписаний о перерасчетах. Сумма возвращенных средств составила свыше 64,7 млн. рублей.