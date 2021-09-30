РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. Министерство обороны РФ в год 80-летия Битвы за Москву запустило новый историко-познавательный раздел «Заслонили Родину собою. К 80-летию подвига подольских курсантов», сообщает администрация округа.

Опубликованные на сайте военного ведомства рассекреченные боевые документы осени 1941 года из фондов Центрального архива Минобороны России свидетельствуют о тяжелейшем положении советских войск в первых числах октября, о героизме, самопожертвовании и невиданной стойкости курсантов-подольцев, о которых разбилась гитлеровская стальная лавина.

Открывают раздел страницы уникального журнала «История боевых действий войск Московского военного округа лета-осени 1941 года». Этот документ детально раскрывает все этапы строительства оборонительных рубежей на подступах к Москве, как их занимали войска. Также свидетельствует о тяжелейшей ситуации, сложившейся на фронтах.