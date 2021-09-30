РИАМО - 30 сен. Игоря Брынцалова избрали председателем Московской областной думы VII созыва, передает корреспондент РИАМО.

Кандидатуру Брынцалова депутаты поддержали единогласно.

Выборы в Мособлдуму прошли 17-19 сентября 2021 года. Было избрано 50 депутатов, в том числе 25 депутатов по единому избирательному округу и 25 по одномандатным избирательным округам.

«Сегодня важный день для региона - первое заседание Московской областной думы VII созыва. <...> Я поздравляю всех коллег с избранием (в парламент – ред.). У нас есть основа, есть вновь избранные коллеги. Я уверен, что это хорошая составляющая для плановой, системной работы», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что в Подмосковье хорошая законодательная база, но и она нуждается в совершенствовании.

«Ключевые вещи - здравоохранение, образование, социальная политика, помощь нуждающимся, адресная помощь, вопросы ЖКХ, строительства, транспортной инфраструктуры, комфортной городской среды, экология. Решать эти вопросы можно только сообща», - подчеркнул Брынцалов.

Ранее Брынцалов был избран руководителем фракции «Единая Россия» в Мособлдуме в VII созыве. Заместителями руководителя фракции стали Лидия Антонова и Олег Жолобов.

Игорь Брынцалов начал работать в региональном парламенте с 1997 года. Он был депутатом II и III созывов. В 2002-2011 годах Брынцалов был представителем Мособлдумы в Совете Федерации. Брынцалов был председателем регионального парламента V (2011-2016 годы) и VI (2016-2021 годы) созывов.

Брынцалов награжден орденом Ивана Калиты, знаком преподобного Сергия Радонежского, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «За заслуги перед Московской областью» II степени, знаком «За вклад в развитие законодательства» I степени, знаком «За вклад в развитие Московской области», знаком «За содействие закону», благодарностью президента РФ, почетной грамотой президента РФ, медалью «В память 850-летия Москвы».