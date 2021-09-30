РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 сен. Пенсионеры из Мытищ заняли второе место в фестивале танцев «Танцуй от души», сообщает министерство социального развития Московской области.

III областной фестиваль танцев «Танцуй от души» прошел в Орехово-Зуевском комплексном центре социального обслуживания населения в рамках реализации губернаторского проекта «Активное долголетие».

29 танцевальных коллективов из 26 подмосковных центров социального обслуживания и Домов культуры приняли участие в фестивале и продемонстрировали свои достижения в хореографическом искусстве. Участники представили номера в трех номинациях: бальный, современный и народный танцы.

Танцевальный коллектив комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский» под руководством Галины Шалдиной - «Леди-джаз» занял почетное II место в конкурсе, а также победил в номинациях «Народный танец» и «Бальный танец».

Танцы входят в ТОП активностей проекта «Активное долголетие». В Московской области занятия по танцам посещают около 8 тыс. человек.

Записаться на занятия можно на портале «Активное долголетие» (https://dolgoletie.mosreg.ru), в мобильном приложении «Соцуслуги», а также можно узнать в клубе «Активное долголетие» и в комплексном центре «Мытищинский», телефон: 8(498)600-35-87.