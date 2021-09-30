РИАМО - 30 сен. В Москве на Ленинградском проспекте, 70 (м. «Сокол») начал работать новый офис банка «Открытие». В нем панорамные окна от пола до потолка, экодизайн, инфоматы, сообщает пресс-служба Банка.

В новом офисе банка будут обслуживаться частные клиенты и предприниматели. На базе офиса открыт центр услуг для клиентов малого и среднего бизнеса. Для привилегированных клиентов создана особая зона обслуживания.

В отделении на Ленинградском проспекте реализована концепция безбумажного офиса - это не только переход на электронные документы и архив, но и отказ от печатной рекламной продукции, чеков, талонов на очередь. Это упрощает получение услуг и повышает безопасность операций. Все документы будут в смартфоне клиента: приложении банка, электронной почте, мессенджерах.

Еще до прихода в отделение на сайте можно записаться на удобное время. Формат офиса комфортен за счет технологических новшеств: системы управления очередью, зоны обучения работе с мобильным банком, зарядным станциям для гаджетов. Инфоматы позволяют клиентам решать финансовые вопросы самостоятельно.

Дизайн офиса выполнен в стиле мягкого лофта. В интерьере натуральные отделочные материалы, удобные диваны и зеленые зоны с живыми растениями. Бесплатный Wi-Fi, есть игровая зона для детей.

«Исторически у нас очень большая сеть - сейчас в столице почти 70 отделений. В этом году мы открыли и модернизировали уже четыре офиса: три переехали ближе к метро («Юго-западный» на пр.Вернадского, д.105к3, новые офисы у станции м. «Чертаново» и у м. «Сокол» на Ленинградском проспекте, 70), а один реконструировали на прежнем месте (Сокольническая площадь, д.9). До конца года планируется запуск четырех офисов: два в «Доме Открытия» у метро «Полянка», у метро «ЦСКА» — он будет называться «Ходынское поле» — и одноименный офис у станции «Аннино», - сообщила Екатерина Кузьма, управляющая Центральным филиалом банка «Открытие».

По словам Екатерины Кузьмы, банк планирует и дальше развивать безбумажные технологии, а также применять ESG-стандарты при развитии сети отделений.