РИАМО - 30 сен. Пять фракций зарегистрировали в Московской областной думе, это фракции партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», передает корреспондент РИАМО.

В четверг в Мособлдуме проходит первое заседание VII созыва.

«Решили зарегистрировать пять фракций Московской областной думы», - сказал депутат Мособлдумы Николай Черкасов.

Выборы в Мособлдуму прошли 17-19 сентября 2021 года. Было избрано 50 депутатов, в том числе: 25 депутатов по единому избирательному округу и 25 по одномандатным избирательным округам.

Согласно результатам голосования по партийным спискам, «Единая Россия» набрала на выборах 45,2% голосов. В итоге в региональный парламент избрались 14 депутатов. Еще 22 депутата прошли по одномандатным округам.

В региональный парламент также вошли представители партий ЛДПР, КПРФ, «Новые люди», «Справедливая Россия – За правду».

Всего в голосовании приняло участие более 2,6 млн жителей Московской области. Явка составила 44,7% - это на 10% больше в сравнении с выборами 2016 года.